LOTO 8 APRILIE: Liliana Mincă, fostă şefă a Loteriei Române, despre schema de câştig a marelui premiu. NUMERE LOTO PAŞTE

Loteria Română organizează, astăzi, în prima zi de Paște, o nouă extragere Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc.

Iată ce ne-a declarat Liliana Mincă despre SCHEMA de CÂȘTIG la LOTO:

”Dacă merg pe stradă, majoritatea celor cu care mă întâlnesc mă asociază cu Loteria Română. Spun: `A, sunteți doamna Mincă de la Loterie`. Da, am condus Loteria Română, din 2006 până-n februarie 2009. Sunt mândră de activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul companiei naționale Loteria Română, alături de cei peste 3.200 de angajați la momentul respectiv. Nu există o rețetă a succesului, important e să joci. De fiecare dată am spus să se joace responsabil, să nu cheltuim pe un bilet cu fel și fel de scheme. Eu am văzut, atât timp cât am fost președinta Loteriei, că cei care au câștigat erau oameni simpli, nu erau profesori de matematică.

Manual pentru câștigul la LOTO

Trebuie să recunoaștem că sunt combinații pe care ai posibilitatea să le faci și ai posibilitatea să câștigi, dar nu premiul cel mare, câștigi mai multe variante și cumulat, o anumită sumă mai consistentă decât dacă nu ești profesor de matematică. Un profesor din Brașov a și scos o carte cu schemele pentru 6 din 49 sau pentru Joker.

Oamenii care câștigă premiul cel mare, oameni simpli

Cei care au jucat variante simple au luat premiul cel mare, au fost oameni care au jucat o dată-n viață și au luat premiul cel mare, sunt oameni care joacă o viață întreagă și nu câștigă sau sunt oameni care joacă zeci de ani, păstrează biletele jucate și verificate și câștigă la o anumită perioadă de timp, dar nu neapărat premiul de categoria întâi. Important e să joci, e distractiv, îți încerci norocul, să nu-ți pui mari speranțe, pentru că atunci când nu speri tocmai atunci ți se îndeplinesc dorințele, am semnat multe cecuri de milioane de euro.

Cel mai mare premiu din Loterie

Eu am dat cel mai mare premiu din Loterie, de 12 milioane de euro, a fost cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române.

Prima regulă

Principala regulă e să joci, să nu-ți pui mari speranțe.

60% din încasări merg către finanțarea obiectivelor de interes public național, 40% merg către premii. Este foarte bine pentru că se fac extrageri duble de sărbători, astfel încât jucătorii să mai aibă o șansă în plus.”

După extragerea organizată în această după-amiază vom afla și rezultate Loto 6/49 de Paște, 8 aprilie 2018.