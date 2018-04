LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 19 aprilie 2018. Vezi numerele extrase joi, 19.04.2018

LOTO - LOTO 6/49. Joi, 19 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 aprilie, Loteria Romana a acordat 26.701 castiguri in valoare totala de 2.704.702,31 lei. Rămâneți pe RomaniaTV.net ca să aflați numerele LOTO.

Iată numerele extrase la tragerea de duminică, 19 aprilie:

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,55 milioane lei (4,2 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

Alte premii mari în joc

Urmare a castigarii premiului de categoria I la Loto 6 /49 la tragerea de duminica, 15 aprilie, Loteria Romana suplimenteaza pentru tragerea de joi, 19 aprilie, fondul de castiguri al categoriei I al acestui joc cu suma de 300.000 lei.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,28 milioane lei (aproximativ 275.000 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se inregistreaza, de asemenea, un report in valoare de peste 838.700 de lei (aproximativ 180.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 134.000 de lei (aproximativ 29.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 350.000 de lei (peste 75.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 2.800 de lei.

Biletul norocos a fost jucat la agenția 18-10 din Târgu Jiu, județul Gorj și a fost completat cu doar o varianta simplă la Loto 6/49, prețul acestuia fiind de numai 4,90 lei.

Acesta este cel de-al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a câștigat duminica trecută, de Paște, și a fost în valoare de 6.613.179,07 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.