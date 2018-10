LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 28 OCTOMBRIE 2018, numere loto 28.10.2018. LIVE EXTRAGEREA LOTO de duminică

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 28 OCTOMBRIE 2018, numere loto 28.10.2018. Duminică, 28 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 octombrie, Loteria Română a acordat 11.515 de câștiguri în valoare totală de 519.302,5 lei.

TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, ÎN DIRECT, PE ROMÂNIA TV, ÎN CADRUL EMISIUNII "ROMÂNII AU NOROC", ÎNCEPÂND CU ORA 18:00

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 25 OCTOMBRIE 2018, NUMERE LOTO 28.10.2018:

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:





LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 28 OCTOMBRIE 2018, numere loto 28.10.2018. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 10,73 milioane lei (peste 2,3 milioane euro) iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 990.000 de lei (peste 212.000 de euro).

La Joker, la categoria I este în joc un report în valoare de aproximativ 935.000 de lei (peste 200.000 de euro) iar la Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 153.000 de lei (aproximativ 33.000 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 388.000 de lei (peste 83.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 144.000 de lei (aproximativ 31.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 25 OCTOMBRIE 2018, NUMERE LOTO 25.10.2018:

Loto 6/49: 42, 33, 45, 5, 15, 16

Joker: 17 / 25, 13, 15, 11, 37

Loto 5 din 40: 9, 24, 16, 14, 32, 30

Noroc: 1 3 0 3 2 6 4

Super Noroc: 886424

Noroc Plus: 669026