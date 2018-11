Lovitură DEVASTATOARE pentru DAN PETRESCU. Anunţ de ultimă oră din CHINA

Oficialii clubului din Guiyang au stabilit sa-l mai pastreze pe Dan Petrescu doar doua meciuri, iar apoi sa-i rezilieze contractul. Desi mai are contract inca un sezon, romanului i se va propune sa plece de la echipa, potrivit informatiilor aparute in presa din China.

Guizhou Hengfeng Zhicheng are mari probleme financiare dupa ce a investit masiv in ultimul an si jumatate si a hotarat sa reduca drastic bugetul. Printre cei care vor avea de suferit se afla si Dan Petrescu, platit de chinezi cu un salariu anual de 5 milioane de euro.

Antrenorul roman a preluat echipa in luna iunie, insa nu a reusit sa o salveze de la retrogradare.