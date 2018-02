Lucruri pe care corpul tău ar vrea să ţi le spună dacă ar putea

Iata o lista cu cele mai importante 5 lucruri pe care corpul tau ar vrea sa ti le spuna.

1. Sunt complexat

Iti inchipui cum sufera corpul tau cand te privesti in oglida si spui "Urasc burta asta!", "Urasc coapsele astea pline de celulita!", "Urasc parul asta" etc.? Ca si tine, corpul tau are nevoie de complimente, de apreciere, de recunoastere, de iubire. Transmite-i corpului tau mesaje de apreciere, pozitive, pentru ca el sa fie motivat sa lucreze in continuare.

2. Am nevoie de "combustibil"

Pentru a functiona corect, corpul tau are nevoie de energie, de combustibil. Cand primesti semnalele de "foame" inseamna ca trebuie sa mananci sanatos. O masa ar trebui sa contina carbohidrati, proteine si grasimi intr-o combinatie echilibrata. Atunci cand sari peste o masa corpul tau nu consuma depozitele de grasime, dimpotriva, creeaza altele.

