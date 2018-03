Lucruri pe care femeile le caută atunci când vor o aventură extraconjugală

Barbatii incep sa insele in jurul varstei de mijloc, consumand tot ce inseamna sex si bifand la modul cantitativ, in timp ce femeile sunt mult mai selective. Cel putin acestea sunt concluziile la care au ajuns reprezentantii site-ului AsheyMadison.com, un site care se ocupa de 9 ani cu "cuplarea" celor care sunt in cautare de aventuri extraconjugale.