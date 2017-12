Lucruri pe care nimeni nu ţi le spune despre infidelitate

Te-ai putea intreba cum te-ai putut indragosti de un trisor

Natura ilicita a relatiei tale, inseamna ca nu poti sa te indragostesti de primul/a barbat/femeie care ti-a iesit in cale. Chiar daca te vei implica intr-o relatie cu cineva casatorit/a, in momentul in care nu va putea fi alaturi de tine, invariabil vei gandi: „E cu altcineva". La fel te vei crede si daca el/ea dintr-un motiv sau altul va fi distant/a, „Sigur are pe altcineva".

Nicio relatie nu este perfecta

Chiar atunci cand te astepti mai putin, iubitul/a ta perfect/a – cel/a pentru care ti-a risca chiar si viata se dovedeste a avea ceva de ascuns, va face ceva ce te va irita, dezamagi sau deziluziona. Bratele in care ai fi dorit sa scapi de apatia sotiei/sotului tau devin indiferente; cel/a la care visai se dovedeste a fi o persoana lipsita de incredere in propriile forte. Si atunci realizezi ca orice relatie implica si sacrificiu, iar descoperirea s-ar putea dovedi dureroasa.

Vei fi nevoit/a ca tot timpul sa-si pazesti pc-ul si mobilul

Chiar incerci sa pastrezi comunicarea la minimum, vei fi nevoit/a sa-ti aranjezi acele rendezvouri riscante. Ceea ce inseamna ca in computer sau pe mobil s-ar putea gasi dovezi compromitatoare. Vei suferi temeri regulate intrebandu-te daca ti-ai lasat cumva laptop-ul deschis, iar daca ti-ai uitat mobilul acasa, vei alerga imediat de teama ca s-ar putea sa te tradeze.

Iti va fi teama ca vei spune numele gresit intr-un moment nepotrivit

Vei fi ingrijorat/a atunci cand beti cafeaua impreuna, insa ar fi un adevarat cosmar sa incurci numele in pat. (Pentru ca vrei sa mentii fatada unei casatorii reale probabil ca vei mai face dragoste si acasa cu sotul/ia). Si cand o faci, probabil ca te gandesti la amant/a. Prin urmare, sunt sanse destul de mari sa incepi sa le spui ambilor/elor cu iubitule/o.

