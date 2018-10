Mădălina Ghenea este fan al unei echipe de top din România. "Stateam cu fularul în casă, aşa am crescut!"

Madalina Ghenea le-a spus italienilor ca tine cu Universitatea Craiova.

"Tatal meu a jucat la juniorii lui Dinamo Slatina. Este un mare fan Universitatea Craiova. Eu asa am crescut, cu Universitatea Craiova, cand eram mica umblam prin casa cu fularul cu Craiova", a declarat Madalina Ghenea.

Mădălina Ghenea, despre momentele petrecute alături de Cristiano Ronaldo. "Am stat patru ore, apoi a plecat imediat"

Madalina Ghenea l-a cunoscut pe Ronaldo in timpul filmarilor pentru lansarea unui parfum, si are numai cuvinte de lauda pentru starul lui Juventus: "L-am cunoscut si mi-a lasat o impresie excelenta. Povestea cu violul? Va spun sincer, eu nu o cred. De ce a asteptat acea fata atata timp? Mie nu mi s-a intamplat niciodata ceva de acest gen, dar sunt convinsa ca daca mi s-ar fi intamplat, as fi raportat imediat".