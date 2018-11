MAE Român anunţă că a deschis Consulatul General al României la Edinburgh. Are rang de consulat general

În prezent, România are operaţionalizate pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord două reprezentanţe diplomatice şi consulare care oferă servicii, asistenţă şi protecţie consulară numărului semnificativ de cetăţeni români care se regăsesc pe teritoriul acestui stat, precizează un comunicat al MAE transmis AGERPRES.



Potrivit MAE, ridicarea la rang de consulat general a biroului consular de la Edinburgh se circumscrie procesului complex de extindere a reţelei consulare a României care, alături de deschiderea Consulatului General al României la Miami (SUA) şi a Biroului Consular de la Melbourne (Australia), include şi operaţionalizarea, în cel mai scurt timp, a oficiului consular de la Manchester (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord).



Începând cu data de 7 noiembrie, Consulatul General al României la Edinburgh primeşte şi procesează cererile de servicii, asistenţă şi protecţie consulară formulate de către cetăţenii români din Scoţia (Aberdeenshire, Angus, Argyll and Bute, Ayrshire, Dumfries and Galloway, Dunbartonshire, Dundee, Edinburgh, Fife, Glasgow, Highland and Islands, Inverclyde, Lanarkshire, Lothian Region, Perth and Kinross, Renfrewshire, Scottish Borders, Sterling and Clackmannanshire) şi Irlanda de Nord (Antrim, Armagh, Belfast, Derry and Londonderry, Down, Fermanagh, Tyrone). AGERPRES