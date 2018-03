Manda: Comisia a solicitat SRI nota privind posibila incompatibilitate a lui Hellvig când a fost ministru al Dezvoltării

"(...) Am primit nota respectivă cu numărul, şi nu o să vă pot spune numărul, dar extras din acea notă şi era doar în ceea ce îl priveşte pe domnul Hellvig. Am hotărât să trimitem către SRI o adresă prin care să solicităm toată nota, pentru că în spaţiul public a apărut bănuiala că pe nota respectivă se aflau mai multe persoane publice, persoane care erau miniştri sau care, poate, ar fi urmat să devină miniştri. Ce am văzut interesant în acea notă este că SRI trimitea la momentul respectiv că domnul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eduard Raul Hellvig, se afla în stare de incompatibilitate din data de 01.07.2004, iar nota a ajuns în luna octombrie 2012. Sigur că şi aici o să avem, după ce primim întreaga notă, întrebări şi lămuriri pe care o să le solicităm, pentru a viziona cum funcţiona această relaţie dintre SRI şi ANI", a precizat Manda după şedinţa comisiei.

De asemenea, Claudiu Manda a spus că primit un răspuns de la SRI în ceea ce-l priveşte pe Klaus Iohannis.

"Întrebarea noastră a fost când a aflat SRI de posibila incompatibilitate a domnului Iohannis şi răspunsul a fost că lucrul acesta l-a aflat în luna ianuarie 2013, în condiţiile în care pe 20 februarie 2013, în ziua în care intrase în PNL, deja plecase de la SRI către ANI acea notă. Sigur că e interesant pentru noi cum s-a întâmplat ca în ianuarie să afli despre o posibilă stare de incompatibilitate prezentată în spaţiul public, pentru că se referea la faptul că este şi primar, şi în adunarea generală la o societate din subordinea consiliului local, or acolo desemnarea se făcuse în anul 2010 cred, pe bază de hotărâre de consiliu local. Încă avem nelămuriri pentru că a fost anexată şi o adresă - comunicatul public al ANI de la vremea respectivă -, care spunea că prima corespondenţă pe care a avut-o cu domnul Iohannis a fost în anul 2010 pe această posibilă incompatibilitate, după care în martie 2013, adică imediat după ce a primit nota de la SRI, au fost trei astfel de corespondenţe sau patru cu domnul Klaus Iohannis şi decizia, foarte repede, în aprilie 2013. Deja ANI emisese decizie de incompatibilitate", a adăugat el.

În context, Manda a precizat că în comunicatul ANI se preciza data la care fost informat Klaus Iohannis - 16.10.2010.

"A mai fost încă o informare în 2012, după care în 2013, pe data de 7.03, 25.03, respectiv 26.03, corespondenţă cu domnul Iohannis, şi în aprilie deja au stabilit că este incompatibil. Vrem să vedem dacă s-au mişcat atât de repede după ce au informat SRI, dacă prima informare pe care o aveau cei de la ANI se referea la acelaşi aspect. Mai avem o serie de întrebări ca să putem să lămurim şi să avem un răspuns final în ceea ce priveşte acest caz. Incompatibilităţile la care se refereau, după cum ne aducem aminte, se refereau la anii 2010 şi 2012 sau 2009 şi 2010. SRI a cules această informaţie în ianuarie 2013. Eu înţeleg că cel puţin în data de 16.12.2010, ANI deja coresponda cu domnul Iohannis, la vremea respectivă fiind primar, privind o anumită stare de incompatibilitate. După care, în februarie primeşte o adresă, în martie procesează şi în aprilie dau soluţie cei de la ANI. Informarea pe care o primesc de la SRI despre o posibilă incompatibilitate de prin 2009", a punctat Manda.