Mark Zuckerberg, audiat de Congresul SUA în scandalul Facebook: "A fost o eroare şi îmi pare rău" LIVE VIDEO

Mark Zuckerberg răspunde acum întrebărilor pe care le primeşte din partea senatorilor.

Mark Zuckerberg, co-fondatorul şi directorul general al companiei Facebook, a precizat că îşi asumă răspunderea, în Senatul SUA, pentru problemele care au afectat utilizatorii reţelei de socializare online, subliniind că este anchetat cazul Cambridge Analytica şi vor fi luate măsuri.

Zuckerberg a spus că a fost o greşeală că nu a verificat dacă compania Cambridge Analytica a respectat promisiunea de a nu folosi datele Facebook.

"Ce am aflat noi atunci a fost că firma a cumpărat date de la un dezvoltator de aplicaţii cu care oamenii au fost de acord, noi am cerut atunci Cambridge Analytica să nu facă acest lucru (să folosească datele - n.r), dar nu am verificat informaţia să vedem dacă nu au făcut-o", a spus co-fondatorul Facebook.

"Acum a devenit clar că nu am luat suficiente măsuri pentru a evita utilizarea unor instrumente în scop negativ. Mă refer la difuzările de ştiri false, la ingerinţele străine în alegeri, la promovarea unor mesaje care instigă la ură, la dezvoltarea de aplicaţii şi la protejarea datelor private. Nu am avut o perspectivă a responsabilităţii suficient de largă, iar aceasta a fost o mare eroare. A fost o eroare şi îmi pare rău. Eu am fondat Facebook, conduc compania şi sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă în companie", a declarat Mark Zuckerberg în cursul audierilor în faţa membrilor comisiilor pentru Comerţ şi Justiţie din Senatul SUA.

El a menţionat că în cazul în care cineva nu doreşte să primească reclame în funcţie de interes, utilizatorii îşi pot dezactiva serviciul.

Doi senatori au cerut Comisiei Federale de Comerţ, autoritatea de reglementare a practicilor de consum din SUA, să investigheze dacă alte companii au obţinut în mod necorespunzător date ale utilizatorilor reţelei de media sociale Facebook.

Un activist pentru transparenţă, Christopher Wylie, a dezvăluit pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica, deţinută de miliardarul specializat în tranzacţii speculative Robert Mercer şi condusă la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorală a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a peste 50 de milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale. Aceeaşi companie de consultanţă a fost implicată în campania pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit). Steve Bannon a devenit în august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.

Potrivit sursei citate, compania Cambridge Analytica a utilizat date sustrase în 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegătorilor americani şi a le trimite reclame politice personalizate. Facebook nu avertizase utilizatorii şi luase doar măsuri limitate pentru securizarea datelor.