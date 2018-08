Mărturiile unui agresor săltat de jandarmi în noaptea violenţelor din Piaţa Victoriei: De ce a fost bătută jandarmeriţa VIDEO

Protestatarul reţinut a rememorat cum a fost prins de jandarmii în civil. ”E greșeala mea că am participat. Nu a fost din vina mea, s-a întâmplat. Nu mai particip la proteste violente.. Eram în centru de oameni care când au trecut jandarmii- erau jandarmerița și băiatul- eu eram la 60 de metri depărtare, am văzut când i-au înconjurat, apoi am auzit când au strigat băi, vedeți că e femeie. Am fost nevoit, nu mai aveam unde să mă duc. Trebuia să fug într-o parte, dar nu aveai unde să te duci. Apoi am văzut ce s-a întâmplat cu fata cu jandarmerița” a spus unul dintre suspecți.

Şase persoane sunt audiate sâmbătă seară la Poliţia Capitalei cu privire la violenţele de vineri seară din Piaţa Victoriei, până acum fiind audiaţi, în total, 19 oameni.

Două persoane au fost reţinute pentru ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în urma violenţelor care au avut loc vineri seară la protestul diasporei din Piaţa Victoriei. Cei doi sunt acuzaţi de agresarea celor doi jandarmi, între care o femeie, care la un moment dat au fost prinşi şi bătuţi de un grup de persoane violente, ei fiind scoşi de mai mulţi manifestanţi paşnici care au făcut scut uman în jurul lor.