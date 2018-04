Maya Angelou, omul zilei de miercuri. De ce o sărbătoreşte Google

Maya Angelou a fost bună prietenă cu Martin Luther King, Jr. şi a luptat alături de acesta pentru drepturile civile, iar aniversarea naşterii sale, 4 aprilie, coincide nefericit cu data asasinării acestuia. Maya Angelou este celebră pentru cele şapte autobiografii care punctează trăirile ei din copilărie şi cele adulte timpurii. I Know Why the Caged Bird Sings (1969), prima dintre ele, povesteşte despre viaţa ei până la vârsta de 17 ani şi i-a adus recunoaşterea internaţională.

Maya Angelou a fost, de asemenea, prietenă şi cu Malcolm X, pe care l-a întâlnit în Ghana, unde ea a trăit în anii '60. În 1965 ea s-a reîntors în SUA, pentru a-l ajuta pe acesta să înfiinţeze o nouă organizaţie pentru drepturile civile, Organizaţia Unităţii Afro-Americane, dar Malcolm X avea să fie asasinat la puţin timp după aceea.

Mai puţin ştiut despre Maya Angelou este că ea şi-a început cariera ca dansatoare. După ce a studiat dansul modern la San Francisco a format o trupă de dans şi s-a mutat la New York, unde a început să studieze dansurile africane, alături de dansatorul Pearl Primus, din Trinidad.

În 1995 Maya Angelou a câştigat un premiu Grammy, pentru înregistrarea poemului On The Pulse of Morning, pe care l-a recitat la investirea în funcţia de preşedinte al SUA a lui Bill Clinton, în 1993.