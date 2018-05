Medic: Nu consumaţi niciodată acest aliment! Veţi face cancer

De aceea, asa cum spune si doctorul Pavel Chirila (foto), e trist ca nu exista suficienta putere pentru a sta departe de bolile moderne. E atat de usor sa previi si sa traiesti frumos! Iata ce ne sfatuieste in acest sens intemeietorul Fundatiei „Sfanta Irina" si al Clinicii „Nera".

„Abuzul de proteine de origine animala e factor oncogen" – Domnule doctor, Fundatia „Sfanta Irina" se ingrijeste de bolnavii de cancer. Ne puteti da cateva sfaturi referitor la stilul de viata al pacientului oncologic, dar si al oamenilor care vor sa previna imbolnavirea? – „Centrul Medical Sanogenetic Fundatia Sfanta Irina" a tiparit si un pliant cu zece reguli de aur pentru a evita cancerul.

Pe primul loc se afla stresul, care are un efect puternic asupra vietii psihice, apare brusc si de multe ori in momente in care nu ai pe cine sa te sprijini. De aceea, trebuie sa facem tot posibilul sa evitam situatiile stresante! Apoi, abuzul de proteine de origine animala este factor oncogen, adica favorizeaza instalarea sau raspandirea cancerului in organism.

De aceea, e bine sa consumati doar carne de buna calitate – o data-de doua ori pe saptamana – sau cine poate sa renunte complet la ea si sa-si ia proteinele din peste, linte, ciuperci si altele e si mai bine. Mezelurile care contin saruri nitrice sunt cancerigene, caci genereaza in corp substante numite nitrozamine, care favorizeaza aparitia si dezvoltarea cancerului digestiv (esofag, stomac, ficat, pancreas si colon).

Asadar, nu mancati niciodata mezeluri care contin saruri nitrice! „Zaharul alb creeaza aciditate in corp" – Despre zahar ce ne puteti spune? – Zaharul alb rafinat stimuleaza factorul de crestere celulara, creeaza dismicrobism intestinal si aciditate in corp, toate cu factor cancerigen. Cancerul de san, de colon si de prostata apare mai frecvent la consumatorii de zahar. Concluzia, nu consumati niciodata zahar alb! Apoi, hormonii luati abuziv cresc incidenta cancerului in sfera genitala la femei (san, col uterin, ovar, uter). De aceea trebuie sa evitati administrarea pilulelor contraceptive, a pilulei de a doua zi, dar si a hormonilor de substitutie la menopauza ori a tratamentelor hormonale prelungite! Nu va expuneti abuziv la radiatiile UV si electromagnetice! Deci nu numai hrana ne imbolnaveste, ci si poluarea electromagnetica, abuzul de telefoane mobile, de wireless, de statii radar, antenele de la televiziuni, microundele sau aparatele de laborator. Deci exista o poluare electromagnetica foarte mare in vazduh, care n-a existat niciodata in istoria omenirii. Si e lucru dovedit prin studii ca poate da cancer. De asemenea, preventia se face si prin renuntarea la fumat.

– Din pacate, desi stiu acest lucru, putini fumatori renunta la acest viciu. – Da, fiindca fumatul cauzeaza dependenta. Dar acest obicei poate duce si la instalarea cancerului de plaman. De altfel, 85% dintre bolnavii de cancer pulmonar sunt fumatori. In plus, printre cele zece reguli de aur ale preventiei este trecut si postul.

Postitorii fac foarte rar cancer, asa ca e bine sa postiti periodic! Apoi, e benefic sa faceti zilnic miscare: plimbare, inot, metanii, gimnastica, in functie de preferinte! Starile conflictuale agraveaza efectele devastatoare ale stresului de orice natura. De aceea, traiti in pace cu toata lumea! „Cosmeticele de calitate indoielnica intoxica organismul"

