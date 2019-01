MESAJUL SĂPTĂMANAL de la ÎNGERII PĂZITORI ZODII pentru 21-27 ianuarie 2019

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

OCEANUL

“Marea albastra vorbeste sufletului tau, vindecandu-te si linistindu-te. Chiar si simpla inchipuire ca te scufunzi in pantecul vindecator al marii are efectele dorite. Dar este mai bine sa petreci cat mai mult timp posibil langa ocean. Permite puterii si frumusetii marii sa te curete de toate grijile si preocuparile.”

Acest mesaj a ajuns la tine datorita legaturii pe care o ai cu marea. Este un semn ca iti prinde bine sa petreci mai mult timp la malul marii, poate in timpul unei vacante, a unei calatorii de o zi sau avand o casa aproape de mare. Ingerii te vor ajuta sa realizezi acest lucru, daca le ceri si le permiti. Aerul si apa marii te inspira si te vindeca.

Semnificatii suplimentare : fa baie cu apa de mare pentru detoxifiere ; bea mai multa apa ; intr-o viata anterioara, ai fost legat de mare ; invata sa practici un sport nautic precum scufundari sau snorkeling de indata ce ai ocazia.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

CUPIDON

“Noi trimitem valuri de iubire in inima si mintea ta, trezindu-ti dragostea de viata. Decizia ta clara de a accepta si de a te bucura de iubire a declansat aceasta trezire. Permite-ti sa sarbatoresti spontan iubirea in toate manifestarile ei minunate.”

Ai primit acest mesaj deoarece ingerii au vazut dorinta ta de iubire romantica. In loc sa rezolve aspectele exterioare ale vietii tale amoroase, ei te sprijina launtric. Ingerii spun ca iubirea romantica izvoraste din dragostea de viata. Cand permiti ingerilor sa trezeasca aceasta dragoste in tine, atragi si traiesti firesc mai multa iubire romantica in relatiile tale.

Semnificatii suplimentare : inconjoara-te cu lucruri romantice si frumoase precum trandafirii si lumanarile ; lasa orice rana emotionala in seama ingerilor ; cere ingerilor sa te ajute sa elimini orice atasamente dureroase fata de iubiti sau iubite din trecut sau prezent ; hotaraste-te clar ce doresti in domeniul iubirii ; afirma “ma simt in siguranta iubind si fiind iubita.”

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

CE DORESTI ?

“Ai acum ocazia sa scrii scenariul conform adevaratelor dofrinte ale inimii tale. Odata ce ai stabilit clar adevaratele dorinte si stii ca esti pregatit si ca le meriti, ele vor aparea ca prin minune in viata ta.”

Ai primit acest mesaj pentru ca ai asteptat semnale externe pentru ceea ce ai asteptat sa faci in continuare. Ingerii iti spun ca raspunsul vine dinauntrul tau. Tu trebuie sa decizi ce doresti, inainte ca ceva sa se schimbe. Fa-ti timp sa meditezi asupra adevaratelor dorinte ale inimii si afla ca meriti tot ce este mai bun, asa cum meritam cu totii.

Semnificatii suplimentare : foloseste afirmatii si vizualizari pozitive pentru a-ti manifesta dorintele; clarifica-ti dorintele ; elimina orice sentiment de vinovatie sau de teama de a solicita ceva divinitatii si Universului.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.