METZ - CSM BUCURESTI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: "Tigroaicele" se bat pentru Final Four. TELEKOM SPORT ONLINE STREAM

METZ - CSM BUCURESTI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT: Campioana Franței la handbal feminin strânge rândurile, după înfrângerea drastică de la București, din turul sferturilor de finală din Champions League. În istoria competiției, cea mai mare diferență întoarsă pentru o calificare a fost de 11 goluri, dar Metz speră până la capăt în scrierea unei noi pagini de istorie. Campioana României şi-a asigurat totuşi un avans liniştitor în meciul tur, atunci când s-a impus cu 34-21.

METZ - CSM BUCURESTI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT:

"După naufragiul de la București, Metz lansează 'operațiunea de comando' înaintea returului sferturilor de finală", a scris site-ul oficial France Bleu, care amintește că anul trecut Metz a învins-o la diferență de 14 goluri pe Vardar, care avea să joace finala Champions League.

Antrenorul Per Johansson îşi doreşte ca elevele lui să trateze acest meci foarte serios, fiind văzut ca un adevărat test înainte de Final Four: "Vom trata partida ca fiind una extrem de dificilă. Pentru noi este o şansă de a juca încă un meci tare înainte de a ajunge în Final 4".

Rostov, Gyor și Vardar o așteaptă pe CSM București în Final Four-ul Ligii Campionilor

Spectacol unic la Rostov - o fanfară a intonat imnul Champions League la handbal feminin, înaintea meciului câștigat de rusoaice cu 32-22 în fața lui Ferencvaros. La final, Rostov a sărbătorit și calificarea- este în premieră în Final Four-ul celei mai puternice competiții a cluburilor. Acolo merg și Vardar(Macedonia) și Gyor, iar CSM București e în mare măsură calificată, înaintea returului de duminică, de pe terenul lui Metz, care va fi transmis ÎN DIRECT la Digi Sport 1.

Rostov s-a calificat en-fanfare, după ce câștigase și meciul tur, cu 31-29 și le-a spulberat speranțele maghiarelor, care sperau la un mic miracol în sala Rostov-on-Don Palace of Sports (2.300 de locuri). Patronul rusoaicelor și șeful lui Răzvan Lucescu la PAOK, Ivvan Savidis, suspendat la fotbal, a fost pașnic la meciul de handbal.

În cele din urmă, Rostov a câștigat cu 32-22. A fost ultimul meci în Liga Campionilor pentru o fostă jucătoare de la Oltchim Rm. Vâlcea - Marija Jovanovic de la Ferencvaros a terminat meciul în lacrimi.

Echipa din Rusia s-a calificat în premieră în careul de ași al Ligii Campionilor, unde ar putea da peste CSM București! În Final Four s-au mai calificat Vardar - care a câștigat cu 32-25 în fața lui Midtjylland - și Gyor, învingătoare cu 30-28 în fața lui Buducnost.

În cele din urmă, Rostov a câștigat cu 32-22. A fost ultimul meci în Liga Campionilor pentru o fostă jucătoare de la Oltchim Rm. Vâlcea - Marija Jovanovic de la Ferencvaros a terminat meciul în lacrimi.

Echipa din Rusia s-a calificat în premieră în careul de ași al Ligii Campionilor, unde ar putea da peste CSM București! În Final Four s-au mai calificat Vardar - care a câștigat cu 32-25 în fața lui Midtjylland - și Gyor, învingătoare cu 30-28 în fața lui Buducnost.

Turneul Final Four va avea loc la Budapesta, în 12 şi 13 mai.

Obiectivul campioanei României în actuala stagiune este calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor.

În 2016, CSM Bucureşti a cucerit trofeul, iar anul trecut a încheiat cu medaliile de bronz.

Deţinătoarea Ligii Campionilor este campioana Ungariei, Gyor ETO.

Cum a fost în tur: CSM BUCURESTI - METZ 34-21, meci de 5 stele în Liga Campionilor

Campioana en-titre a României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a învins vineri, pe teren propriu, formaţia franceză Metz Handball, cu scorul de 34-21 (19-13), în manşa tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

SM Bucureşti a făcut un pas mare spre turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, vineri, graţie victoriei categorice cu 34-21 (19-13) reuşite în faţa formaţiei franceze Metz Handball, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, în prima manşă a sferturilor de finală ale competiţiei. În prezenţa a peste 4.500 de spectatori, pentru CSM Bucureşti au marcat Neagu 10 goluri, Gullden 7, Mehmedovici 4, Kurtovici 4, Curea 3, Niombla 2, Frafjord 1, Hagman 1, Jorgensen 1, Manea 1, iar de la Metz s-a remarcat Gros, cu 9 reuşite. Partida retur va avea loc în 15 aprilie, la Metz, iar câştigătoarea din dubla manşă se va califica la Turneul Final Four, unde CSM s-a mai aflat de două ori. Tot vineri, într-un alt sfert de finală, tot manşa tur, FC Midtjylland – HC Vardar, scor 23-24 (16-13). Returul este programat în 14 aprilie. În celelalte două sferturi se duelează Buducnost – Gyor (7 şi 14 aprilie) şi FTC Budapesta – Rostov-Don (7 şi 14 aprilie).

CSM BUCURESTI - METZ 34-21, franţuzoaicele sunt KO

Spectacol pe teren. show în tribune, 31-17 pentru Neagu şi compania

Min. 42: Gol Metz, primul din repriza secundă și primul după o "secetă" de aproximativ 14 minute. CSM București - Metz 24-14.

Min. 39: GOOOOL CSM! Iulia Curea a marcat cu o aruncare frumoasă de pe centru și campioana României conduce la 11 goluri. CSM București - Metz 24-13.

* Franțuzoaicele au împlinit 10 minute de joc efectiv de când nu au marcat.

Min. 37: GOOOOL CSM! Cristinei Neagu îi intră o nouă aruncare puternică de pe centru și CSM conduce pentru prima dată la 10 goluri, o diferență zdroitoare. Campioana Franței nu a înscris în repriza secundă. CSM București - Metz 23-13.

Min. 34: GOOOOL CSM! Oana Manea! CSM București - Metz 22-13.

Min. 33: GOOOOL CSM! Cristina Neagu are o nouă aruncare devastatoare și "tigroaicele" conduc la 8 goluri, măresc cea mai clară diferență la 8 goluri. CSM București - Metz 21-13.

Min. 32: Paradă extraordinară a Jelenei Grubisic, care a reușit să devieze mingea cu vârfurile degetelor, deși era prinsă pe picior greșit.

Deplasarea la Bucureşti nu a început tocmai bine pentru handbalistele de la Metz. Echipa din Franţa a avut probleme cu deplasarea în România. Avionul delegaţiei franceze a întârziat patru ore din cauza grevei de la Air France. Handbalistele din Hexagon nu şi-au pierdut însă optimismul. Neînvinsă în campionat, Metz vrea să o elimine pe CSM Bucureşti din sferturile Ligii Campionilor.

”Cunoaştem Bucureştiul. Ştim că are o echipă foarte puternică. Dar noi vom da sută la sută şi vom încerca să obţinem cel mai bun rezultat cu putinţă pentru ca în retur să avem prima şansă la calificare”, a spus Ana Gros la sosirea în Bucureşti.

De trei ori cea mai bună handbalistă a lumii, Neagu le-a speriat deja pe franţuzoaice. ”Va trebui să o oprim cumva. Este liderul acestei echipe”, a mai spus Gros.

CSM BUCURESTI - METZ LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT.CSM Bucureşti - Metz, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, e programat în Sala Polivalentă din Capitală vineri, 6 aprilie, la ora 20:30, ÎN DIRECT la Digi sport şi Telekom Sport 1. Cele mai relevante faze vor putea fi revăzute pe RomaniaTV.net, în timp real.

Campioanele de la CSM: Marit Malm Frafjord, Amanda Kurtovic, Gnonsiane Niombla (va juca din sezonul viitor chiar la Metz), Camille Ayglon

Campioanele de la Metz: Beatrice Edwinge, Laura Flippes, Manon Houette, Orlane Kanor, Laurisa Landre, Grace Zaadi

Aflată pentru al doilea an la rând în sferturile Ligii Campionilor, Metz speră să profite de problemele de la CSM și să prind în premieră Final Four. Totuși, CSM, fără înfrângere în acest sezon pe teren propriu, are un plus de experiență, jumătate din lot câștigând Liga Campionilor, în urmă cu doi ani.

Se anunță spectacol și în tribune, Sala Polivalentă urmând să fie arhiplină la duelul dintre CSM și Metz.

"Am lucrat din greu în această săptămână, de când a venit Per, şi avem un plan pus foarte bine la punct. Dacă îl respectăm, avem şanse foarte mari să câştigăm primul meci şi să mergem în Final Four", a spus şi Camille Ayglon.

CSM BUCUREȘTI - METZ LIVE. ONLINE STREAM DIGI SPORT - VIDEO. CSM Bucureşti va juca vineri cu Metz Handball în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, programată de la ora 20,30 la Sala Polivalentă din Capitală. MECIUL este LIVE VIDEO pe DIGISPORT și ONLINE STREAM pe aplicație.

CSM BUCUREȘTI - METZ LIVE. ONLINE STREAM DIGI SPORT - VIDEO. Antrenorul suedez Per Johansson a opinat ca CSM Bucureşti este favorită în meciul de vineri cu Metz Handball, din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dar cu condiţia ca spiritul de echipă să prevaleze individualităţilor din echipă.

''Vom înfrunta o echipă franceză puternică, Metz. Forţa lor stă în buna organizare, în disciplină, nu au făcut cadouri în meciurile jucate până acum. Au un playmaker foarte bun, Zaadi (Deuna - n.r.), şi interul drept Gros (Ana - n.r.) este puternic, dar de asemenea poate fi pentru noi un avantaj. Ştim că sunt foarte disciplinate, dar noi suntem pregătiţi pentru ele, pentru că nu sunt jucătoare imprevizibile. CSM are un bagaj plin de lucruri bune, avem mari capacităţi, dar randamentul echipei nu este la maxim şi jobul meu este să încercăm să atingem randamentul deplin. Poate mâine nu vom fi la un randament de 100%, dar cu siguranţă în timpul meciului vom încerca să-l atingem. Toată lumea ştie că CSM are jucătoare foarte bune şi de asta sunt aici. Nu pot să le învăţ prea mult handbal într-o săptămână, dar le pot da energia, pasiunea mea, le pot da instrumente să colaboreze mai bine, să joace mai bine împreună. Cred că asta e principalul meu obiectiv. Aşa a fost şi anul trecut. Sunt jucătoare foarte bune, fiecare dintre ele, dar ca să formezi o echipă trebuie să faci lucrurile corecte şi ăsta e jobul meu'', a declarat antrenorul Per Johansson la conferinţa oficială de presă de joi.



Anul trecut, în martie, Johansson a preluat CSM Bucureşti cu care a reuşit calificarea în Final Four după o dublă victorie împotriva echipei maghiare Ferencvaros Budapesta (30-25, 27-26). În acest an, suedezul a venit tot în martie, dar a reuşit să dispute două meciuri în Cupa României, înainte de dubla decisivă cu Metz.

''Pentru mine este aceeaşi situaţie de acum un an. Am venit spre finalul sezonului, diferenţa este că am avut două meciuri în Cupa României, care mi-au prins bine mie şi fetelor. Nu sunt prea îngrijorat că am puţin timp la dispoziţie, pentru că nu pot face miracole într-o săptămână, dar sigur echipa este pregătită pentru acest prim meci. Apoi vom avea nouă zile pentru a pregăti manşa a doua. Aşa a fost, să jucăm primul meci acasă, sper să facem un rezultat bun, să câştigăm în primul rând. Important este să avem senzaţii bune, iar dacă vom câştiga totul va fi sub control. Fetele sunt foarte experimentate în jocurile de acasă şi din deplasare, au arătat asta. În ultimii ani, meciurile de acasă sau din deplasare nu mai sunt aşa de importante, dar desigur în faţa publicului din Bucureşti, ne dorim un succes şi vom face tot posibilul pentru asta''.

Johansson a opinat că medalia de bronz de anul trecut a fost un rezultat bun, dar CSM Bucureşti se poate considera printre marile favorite la medalia de aur din acest an doar dacă va juca la cel mai bun nivel al său în dubla cu Metz.