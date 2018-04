Mici de casă. Cum prepari pasta de mici

Ingrediente

500 g carne de porc/oaie tocata 1 kg carne de vita tocata 1/2 lingura bicarbonat de sodiu 300 ml apa+un cub concentrat supa de vita/supa concentrata de vita boia de ardei dulce 2-3 catei usturoi 1/2 lingurita pudra de usturoi 2 lingurite sare piper cimbru

Mod de preparare:

Curata bine carnea si toac-o in masina. Carnea de vita alege-o mai macra, iar pe cea de porc mai grasa, iar ca raport total, ar trebui sa ai cca 1/3 grasime la 2/3 carne macra.

Tot prin masina de tocat da si cateii de usturoi, apoi adauga si restul ingredientelor: bicarbonatul de sodiu, boia, pudra de usturoi, sare, piper si cimbru.

Framanta ingredientele pentru 25-30 minute la robot sau pentru 40-45 minute de mana, pana cand carnea se transforma intr-o pasta omogena si foarte maleabila. Pe masura ce framanti, adauga apa in care ai dizolvat un cub de concentrat de vita sau supa concentrata facuta in casa (a doua varianta e de preferat).

Dupa ce obtii o pasta omogena, acopera recipientul cu capac sau folie si da-l la frigider pentru minim 4 ore. Formeaza apoi micii, inmuind mainile in apa periodic, si frige-i pe gratar pentru cca 5-6 minute, la jar potrivit.