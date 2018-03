Microbuz cu elevi, lovit de maşina poliţiei

Accident rutier in localitatea Bucsoaia, orasul Frasin, pe D.N.17, marţi dimineata. Un microbuz scolar a fost lovit din spate de o autospeciala de politie din cauza ca agentul care era la volan nu a pastrat distanta regulamentara in mers.

Microbuzul era plin de copii care mergeau la scoala si care au trecut prin momente de panica.

In urma impactului cele doua autovehicule au suferit avarii serioase.

Potrivit informatiata.ro, parintii copiilor din microbuz sunt revoltati ca la fata locului nu a fost solicitata interventia unui echipaj de ambulanta si elevii au fost trimisi la cursuri in conditiile in care ulterior unii dintre ei au acuzat dureri si au fost dusi la medic pentru consult.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat in ambele cazuri. Politistii au intocmit in cauza dosar penal si l-au sanctionat contraventional pe colegul lor care a produs evenimentul rutier.