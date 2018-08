Mihaela Buzărnescu s-a înscris la US Open şi este cap de serie 21. Simona Halep, principala favorită. Ce se întâmplă cu Serena Williams

La primele trei turnee de Grand Slam ale anului, Simona Halep a jucat o finală la Australian Open, s-a impus la Roland Garros şi a fost eliminată în turul al treiela la Wimbledon. Cea mai bună performanță a Simonei Halep la US Open este o semifinală, jucată în 2015.

Simona Halep nu i-a convins pe bookmakeri. Cine este marea favorită la câştigarea US Open

Serena Williams este singura jucătoare plasată cap de serie mai sus decât locul ocupat în clasamentul WTA, 26.

"După ce am luat în considerare mai mulţi factori, precum revenirea în competiţie după naşterea fiicei sale, recentele performanţe de pe teren şi realizările ei la US, am decis ca Serena Williams să fie favorită 17, în loc de 26", a anunţat Federaţia Americană de Tenis.