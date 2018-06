Mihaela Buzarnescu şi-a găsit SPONSOR după rezultatele de la Roland Garros 2018

Mihaela Buzarnescu a parafat o intelegere cu compania viticola Cotnari, potrivit unui comunicat de presa. Sportiva ar urma astfel sa aiba pe echipament logo-ul companiei la urmatoarele cinci turnee internationale la care va participa. Termenii financiari nu sunt cunoscuti momentan.

Mihaela Buzărnescu îşi face un CADOU FABULOS după cel mai mare premiu din CARIERĂ. În ce insulă exotică va pleca în VACANŢĂ

Mihaela Buzarnescu a spus de mai multe ori ca are nevoie sa gaseasca un sponsor pentru a se descurca mai usor in circuitul WTA. Ea ar putea semna in urmatoarea perioada si cu o companie care sa ii furnizeze rachetele de joc, dupa ce pe ultimele le-a cumparat de pe Internet, chiar si la mana a doua.

Mihaela Buzarnescu si-a asigurat si un cec in valoare de 222.000 de euro pentru parcursul de la Roland Garros 2018.