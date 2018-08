Mihaela Rădulescu pleacă de la "Românii au talent". Anunţul a fost făcut chiar de vedetă

Mihaela Rădulescu a fost timp de patru ani jurat la "Românii au talent". De dragul show-ului, jvedeta s-a tăvălit în făină, a sărutat un tânăr pe gură şi a avut replici halucinante, fiind ulterior criticată. Anunţul a fost făcut de vedetă pe pagina ei de socializare.

"Dragii mei, știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe și diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știți, fiecare detaliu. Nu voi mai putea participa la noul sezon «Românii au talent», strict din motive personale. Mi-am anunțat acum o săptămâna colegii de muncă și partenerii de contract și le mulțumesc nu numai pentru înțelegere, dar și pentru o colaborare profesională de care-mi voi aminti mereu cu mare, mare plăcere. Acum știți și voi și vă mulțumesc cu tot dragul vouă, publicul meu și al acestei emisiuni - pentru voi fac o reverență. Și nu mă plec în față voastră doar fizic, ci și cu inima mea toată, care va îmbrățișează și va aplaudă!", a scris vedeta.

Mihaela Rădulescu a bătut palma cu Pro Tv în urmă cu patru ani, înlocuindu-l pe Mihai Petre, care a plecat la acel moment la Antena 1. Ea i-a avut colegi pe Andra, Andi Moisescu, Bebe Cotimanis şi ulterior după plecarea actorului pe Florin Călinescu.

Citeşte şi Mihaela Rădulescu, anunţ incredibil despre iubitul său. Ce s-a întâmplat cu Felix Baumgartner: "Şi, totuşi, e cât se poate de viu" FOTO