Mihai Morar, înlocuit. Cine i-a luat locul în emisiune

Mihai Morar a fost înlocuit în emisiunea pe care o prezintă la TV de Oana Roman. Vedeta a plecat din Capitală pentru concertul Forza Zu, iar fiica fostului premier i-a luat locul.

„Oana Roman sunt. Într-adevăr Mihai Morar lipsește motivat și astăzi și mâine. A plecat la Iași, unde are loc mega evenimentul Forza Zu. Îl veti putea asculta mâine și poimâine dimineața la radio. Este o onoare pentru mine să fiu gazda dumneavoastră astăzi și mâine, recunosc că am un pic de emoții pentru că nu am mai fost la cârma unei emisiuni în direct de ceva timp. Am fost invitat, nu moderator", a spus Oana Roman.

Anul trecut, în noiembrie, Oana Roman era mai fericită ca niciodată, după ce şi-a văzut împlinit visul de a avea o nouă emisiune. Vedeta a făcut anunţul cel mare, dezvăluind primele detalii.

"Azi ședință foto pentru un super proiect. Din 16 noiembrie ne vom vedea în fiecare joi de la ora 15, live pe Facebook, la emisiunea OanaPunctRoman", şi-a anunţat Oana Roman prietenii virtuali.