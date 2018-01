Mihai Tudose şi-a dat demisia: "Merg la Palatul Victoria să-mi iau lucrurile. Voi vorbi cu Klaus Iohannis" VIDEO

UPDATE, comunicat de la Guvern: "Premierul Mihai Tudose și-a înaintat în această seară demisia din funcție, urmând ca, potrivit legii de organizare și funcționare a Guvernului, să fie transmisă Administraţiei Prezidențiale, în cursul zilei de mâine, o adresă oficială în acest sens. Conform procedurilor, președintele României, Klaus Iohannis, va lua act de demisia din funcție a prim-ministrului Mihai Tudose și va emite decretul de vacantare a postului, precum și decretul de numire a unui alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar pentru a îndeplini atribuțiile prim-ministrului până la formarea noului Guvern. Ambele decrete prezidențiale vor intra în vigoare odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial".

Mihai Tudose a demisionat, funcţia de premier interimar urmând să fie preluată de vicepremierul Paul Stănescu: "Aşa a hotărât partidul, CEx-ul m-a numit, ei mi-au retras sprijinul. Merg la Palatul Victoria să-mi iau lucrurile".

Întrebat dacă a vorbit cu preşedintele Iohannis, el a răspuns: "Nu, acum voi vorbi". El a spus că va semna documentul prin care își dă demisia în această seară, sau mâine dimineață. El a specificat că nu va asigura interimatul și că se duce la Palatul Victoria pentru a-și lua lucrurile.

Domnul vicepreședinte Paul Stănescu va prelua programul. Partidul a hotărât că este nevoie de un alt Guvern, cu un alt tip de abordare," a declarat Mihai Tudose.

"Nu am dorit să rup partidul. Eu îmi reproşez că nu am făcut mai multi kilometri de autostradă, nu am pus mai multe spitale, astăzi o investiţie de 500 de milioane aproape, plec cu fruntea sus, colegii au apreciat actul guvernamental, sunt vicepreşedinte, înţeleg că locul nu e ameninţat".

Întrebat care este acum relaţia cu Liviu Dragnea, Tudose a răspuns: "Acum e bună, cea mai bună. Până acum tensionată, că asta e. Merge la Palatul Victoria să îmi iau lucrurile. Nu voi asigura interimatul."

Liderii PSD se reunesc marţi, de la ora 11.00, pentru a stabili cine va fi propunerea pentru funcţia de premier în locul lui Tudose.