Moţiunea simplă depusă de PNL împotriva ministrului Culturii va fi dezbătută şi votată săptămâna viitoare

Moţiunea a fost semnată de 108 parlamentari ai grupurilor PNL, USR şi PMP. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor, împreună cu grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară si grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România, „constată situaţia gravă în care se află domeniul cultural românesc cu doar câteva luni înainte de celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918”.



„Prezenta moţiune este despre trezirea, în ultimul ceas, la realitate a Ministrului Culturii şi a guvernanţilor actuali să facă ceva pentru ca românii să poată celebra Centenarul Marii Uniri aşa cum se cuvine. (...) În acest context, deputaţii opoziţiei consideră necesară o dezbatere publică având ca temă găsirea de soluţii pentru reconsiderarea unui plan naţional dedicat Centenarului Marii Uniri”, se arată în text.



Parlamentarii i-au adresat lui Ivaşcu: „Am constatat cu tristeţe şi îngrijorare că experienţa dumneavoastră de director de teatru binecunoscută nu o puteţi demonstra şi în activitatea Ministerului”.



Ei au adăugat că acţiunile şi declaraţiile ministrului Culturii au demonstrat „incoerenţa actului de guvernare” privind Centenarul. În plus, ei acuză lipsă de transparenţă a ministerului, blocajul instituţional, lipsa dialogului cu Parlamentul şi a strategiei de dezvoltare.



În textul moţiunii este amintit faptul că Ivaşcu nu a dat curs niciunei invitaţii de a participa la discuţii în Comisia de cultură din Camera Deputaţilor. „Ce aţi făcut dumneavoastră? Nu aţi dat curs nici acelei invitaţii (din februarie, n.r.) şi nici altor alte trei solicitări ulterioare”.



În conferinţa de presă susţinută vineri la Palatul Victoria, ministrul Ivaşcu a precizat că nu a participat la nicio întâlnire cu membrii Comisiei deoarece a fost ocupat cu deblocarea unor proiecte importante, precum participarea la Târgul de Carte de la Leipzig, însă, a spus el, a fost de fiecare dată cineva din partea MCIN la audieri.



„Cu stupoare am aflat, chiar de pe site-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, faptul că mesajul Ministrului Culturii la Leipzig a fost transmis de către secretarul de stat Alexandru Oprean. Aşadar nu v-aţi prezentat nici la Comisia pentru cultură din Camera Deputaţilor şi nici la Târgul Internaţional de Carte de la Leipzig. Vă caracterizează ABSENŢA, domnule Ministru!”.



Este adusă în discuţie şi problema anulării celor peste 2.000 de proiecte aprobate la finalul anului trecut de ministrul Culturii de la acea vreme, Lucian Romaşcanu şi „amânarea celebrării Centenarului până în anul 2021”, făcând referire la proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României.



„Regretabil este faptul că în Anul Centenarului Marii Uniri, luptele interne din PSD şi desele schimbări în rândul miniştrilor Culturii şi în rândul secretarilor de Stat ai Departamentului Centenar, au pus cruce pregătirilor proiectelor de ţară dedicate celor 100 de ani de la făurirea Statului unitar modern”.



Potrivit textului moţiunii, „actualii guvernanţi nu reuşesc să facă diferenţa dintre Anul Centenarului şi Ziua Centenarului Marii Uniri”.



„Este de neacceptat să faceţi de râs România la 100 de ani! Nimeni nu vă va ierta pentru asta! (...) Nu dinamitaţi Anul Centenarului Marii Uniri! Lăsaţi, momentan, teatrul! Între timp aţi ajuns ministru!”.



Parlamentarilor PSD şi ALDE autorii moţiunii le transmit: „Constatăm că Guvernul ignoră cu bună ştiinţă importanţa strategică a culturii, aşa cum este statuată in orice ţară europeană, şi în acelaşi timp uită faptul ca îmbunatăţirea sistemului cultural este de datoria oricărui guvern responsabil”.



Deputaţii PNL, PMP şi USR, semnatari ai acestei moţiuni, îşi arată îngrijorarea „profundă” faţă de incapacitatea guvernului de a administra buna desfăşurare a sărbătorii de la 1 Decembrie.



„Prin aceasta moţiune simplă, solicităm exprimarea votului de neîncredere faţă de responsabilitatea guvernului actual în ceea ce priveşte dezastrul din cultura românească în anul aniversării Centenarului şi, de asemenea, în tot ceea ce ţine de regresul care s-a înregistrat la nivelul întregului sistem de la instalarea puterii PSD-ALDE”.