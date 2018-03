Motivarea achitării ginerelui lui Traian Băsescu: Dosarul s-a bazat pe "aprecieri generale" ale procurorului DNA, fapta nu există

DNA a retinut in rechizitoriu ca in perioada decembrie 2014 - martie 2015, in perioada decembrie 2014 - martie 2015, “inculpatul Lucinschi Sergiu, beneficiind de complicitatea inculpatului Pricop Radu Petru, a exercitat asupra unui om de afaceri (denuntator in prezenta cauza), actiuni de constrangere, pentru a-l determina sa-i remita suma totala de 4.000.000 euro, nedatorata de acesta din urma”.

"Curtea constata ca, pentru a dispune trimiterea in judecata a inculpatului P.R.P. (Pricop Radu Petru-n.r.) sub aspectul infractiunilor anterior expuse, Parchetul a utilizat un rationament logico-juridic care excede atat deductiei fundamentate in urma evaluarii chintesentei probelor administrate in timpul urmaririi penale, cat si dispozitiilor legale din Codul penal ce reglementeaza infractiunile deduse judecatii, din punctul de vedere al insasi existentei faptelor in materialitatea lor.

Prin urmare, Curtea constata ca rechizitoriul s-a bazat pe aprecieri generale asupra conduitei profesionale adoptate de inculpatul P.R.P. in calitatea sa de avocat, aprecieri care, astfel, nu pot fundamenta o solutie de condamnare a acestui inculpat. (...)

Asadar, din continutul tuturor convorbirilor ambientale si telefonice anterior prezentate, purtate atat intre partea civila H.A. si inculpatul L.S, cat si intre partea civila si martorul ...., intre inculpatii L.S si P.R.P., precum si intre inculpatul P.R.P. si martorul ......, Curtea constata – contrar situatiei de fapt expuse in rechizitoriu", se arată în motivarea prezentată de Luju.ro.

Radu Pricop a fost acuzat si trimis in judecata pentru ca a dat consultatii juridice, acest lucru fiind interpretat de parchetul anticoruptie ca o fapta penala: "Curtea retine ca toate convorbirile pe care inculpatul P.R.P. le-a purtat, in calitate de avocat, cu inculpatul L.S au reprezentat recomandari, discutii prealabile, consultatii juridice generice – in raport, evident, de faptele prezentate in mod sumar de catre inculpatul L.S – expuse in conformitate cu legea si care se circumscriu uneia dintre activitatile pe care un avocat le realizeaza in profesia sa".

CAB a mai constatat ca refuzul lui Radu Pricop de a da curs unor cereri facute de Sergiu Lucinschi, avand in vedere ca avocatul s-a opus cererii acestuia de incheiere a unei conventii antedatate, din anul 2008, reprezinta "manifestarea neechivoca a inculpatului P.R.P. prin care acesta a inteles sa isi respecte obligatiile profesionale impuse". In motivare se arata ca DNA nu a demonstrat ca, urmare a desfasurarii activitatii profesionale ca avocat, Radu Pricop ar fi realizat vreun act material sau vreo actiune prin care sa fi incalcat vreo dispozitie legala, motiv pentru care a dispus achitarea pe motiv ca "fapta nu exista".