Muşcătura de căpuşă. Cum să eviţi căpuşele şi ce ai de făcut dacă eşti muşcat

Iata cateva sfaturi oferite de site-ul campingtourist.com pentru a evita muscatura de capusa:

1. Evitati zonele de iarba verde frecventate de animale.

2. Purtati haine de culoare deschisa, veti recunoaste astfel mai usor o insecta care se urca pe picior.

3. Purtati pantaloni lungi, eventual bagati in sosete. De asemenea, bagati bluza in pantaloni, astfel incat capusa sa nu apuce sa intre pe sub haine. Daca este, totusi, foarte cald si decideti sa aveti pantaloni scurti, spreiati-va cu o solutie impotriva capuselor si a altor insecte pe toate zonele expuse.

4. Acoperiti-va capul, veti fi ferit astfel de o eventuala „aterizare" a capusei in parul vostru.

5. Cand va asezati „tabara" ave

