MUTARE-BOMBĂ. O prezentatoare celebră revine la Pro TV. Poziţia Andreei Esca, ameninţată?

Amalia Enache devenea mămică în luna august a anului 2016. Ea aducea pe lume o fetiţă perfect sănătoasă, pe care a botezat-o Alma. Acum, perioada concediului de maternitate se apropie de final, iar vedeta a anunțat când se va întoarce la TV, scrie Click.ro.

"Sunt în continuare în concediu de maternitate, dar proiectul principal din acest an este să mă întorc la serviciu, la pupitrul știrilor, în momentul în care fiica mea împlinește doi anișori (n.r. - august 2018)" a declarat Amalia Enache.

"Meseria de mămică este foarte frumoasă, am un copil spiriduș, care acum este în perioada în care învață să vorbească, să meargă. Fetița mea este ghidușă, pare că tot timpul este pusă pe glume. Pentru mine este miracolul absolut când îmi văd copilul așa. Am senzația că este un început, că începe o nouă viață pentru mine! Cât despre întrebarea dacă îmi mai doresc un copil, pot să îți mărturisesc că nu vreau doar unul, ci mai mulți, pentru că îmi place să fiu mamă. Însă, de la dorință până la împlinirea ei sunt mai mulți pași. Copilul mă menține, efortul pe care îl depun pentru ea este mai intens ca orice program de sală, iar de mâncat cred că mănânc mai sănătos tot datorită ei. În plus, nu mai sunt pe fugă, ca înainte, cu mâncare la caserolă", a mai spus Amalia Enache.