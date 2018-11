Nataşa Raab, despre cum a reuşit să se vindece de cancer: "Beam foarte multe lichide"

Invitată la o emisiune tv, Natașa a povestit experiența cancerului și a spus cum a reușit să se vindece de una dintre afecțiunile care îi sperie pe tot mai mulți români.

„În medicină contează „materialul clientului". Eu am făcut cancerul ovarian acum 14 ani . Vreau să le spun doamnelor că trebuie să meargă la doctor din 6 în 6 luni(...) La 6 luni am făcut citostatice postoperatorii şi am curăţat locul după operaţie.

Beam foarte multe lichide şi nu mi-a căzut părul. Mulţumesc lui Dumnezeu că a fost depistat din timp. Sunt sigură că pentru orice formă de cancer, daca este depistată din timp şi urmezi un regim alimentar, există şanse", a dezvăluit Nataşa Raab, potrivit teotrandafir.com

Natașa a reușit apoi să slăbească 10 kilograme cu ajutorul dietei Dukan, după ce a luat în greutate din cauza tratamentului împotriva cancerului.