Nivel scăzut de estrogen? Află care sunt efectele şi ce e de făcut

Dezechilibrele hormonale sunt cauza unor tulburari si boli serioase care afecteaza atat barbatii, cat si femeile depotriva. Cel mai important dezechilibrul la nivelul hormonilor unei femei este deficitul de estrogen. Gratie estrogenului, femeile nu au foarte mult par, au pielea moale si stralucitoare. Estrogenul este eliberat de ovare si are un rol crucial in menstruatie. Tot estrogenul este responsabil pentru forma de "para" a trupului femeii, dupa cum are legatura si cu forma si marimea sanilor, dar si cu acumularea de grasime in zona fundului, soldurilor si coapselor.