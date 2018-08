Noi detalii despre Philipp Plein şi Bianca Drăguşanu. Cum încearcă celebrul designer să-i fure inima Biancăi Drăguşanu

In urma cu doua saptamani în showbiz au apărut zvonuri potrivit cărora Philipp Plein o curtează pe frumoasa Bianca Drăguşanu. Daca, la vremea respectiva, multi au fost sceptici ca dezvaluirile ar fi reale, ei bine, povestea prinde contur cu noi declaratii ale persoanelor din preajma Biancăi.

Conform apropiatilor fostei prezentatoare de la kanal d, Philipp Plein s-a indragostit de Bianca Dragusanu in urma cu patru luni.

"Poate unii au spus ca este o gluma, dar acesta este purul adevar! Bianca a intrat in atentia celebrului creator de moda inca din primavara! Initial, el ar fi contactat-o pe Instagram, apoi a apelat la o fosta prietena din Romania, pe care a rugat-o sa ii dea numarul de telefon al divei, sub pretextul ca ar dori sa ii ofere cateva rochii de ale lui sa le poarte in show-ul TV pe care il modera! Asa a reusit sa o contacteze pe blonda si, de atunci, i-a tot propus o "colaborare profesionala"! De altfel, colegii vedetei au stiut de designer si de dorinta lui de a o lega o legatura inca de atunci. O dovada este si faptul ca, intr-o zi, cand ea se afla la machiaj, Plein a sunat-o pe facetime si fara sa isi dea seama ca sunt oameni in jur, a raspuns. Creatorul de moda a fost foarte civilizat, a vorbit frumos, chiar si cu persoanele din incapere, lasand senzatia ca vrea sa aiba cu starul autohton o relatie strict legata de haine! Insa, fireste, nimeni nu l-a crezut, mai ales ca incercarile lui de a o auzi pe Bianca au fost extrem de dese, iar ea nu ii da sperante deloc", au dezvaluit prietenii divei, potrivit wowbiz.ro.