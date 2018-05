Noi imagini cu Betty Salam însărcinată. Vezi ce burtică mare are fiica manelistului

Betty Stoian traieste o poveste frumoasa de dragoste de aproximativ trei ani cu Catalin Visanescu. Cei doi locuiesc impreuna, iar in urma cu cateva luni, tanarul a cerut-o de sotie. Cei doi au fixat si data nuntii, 25 august 2018, cu trei zile inainte ca Betty Salam sa devina majora.

"Dragii nostri, dupa cum bine stiti, 2018 vine cu multe schimbari si provocari pentru noi. Este anul in care eu si betty.stoian punem primele caramizi ale familiei noastre, iar Dumnezeu a hotarat sa ne binecuvanteze cu un minunat dar la inceput de drum. Familia noastra se va mari cu inca un membru, un bebe, care pentru noi a venit ca o minune. Au fost multe speculatii legate de o eventuala sarcina de-a lungul timpului, dar de data aceasta zvonurile sunt adevarate. Am pastrat secretul o perioada de timp pentru a ne asigura ca, atat copilasul cat si Betty, sunt bine si sanatosi, iar acum, la inceputul celui de-al doilea trimestru de sarcina am vrut ca si voi sa luati parte la bucuria noastra. Va multumim ca ne sunteti alaturi la fiecare pas, in momentele frumoase si mai ales, va multumim pentru iubirea pe care ne-o purtati! Bine ai venit in viata noastra minune! Te iubim deja mai mult decat o putem spune in cuvinte!", a scris iubitul lui Betty pe Faceboook.

