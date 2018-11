Noroc chior: O firmă cu sediul într-o garsonieră are contracte publice de 145 de milioane de euro pentru întreţinerea drumurilor

Firma are sediul social într-o garsonieră de la etajul 10 dintr-un bloc din sectorul 3. Acționarii ei au început afacerile vânzând sandvișuri, așa cum admite chiar unul dintre acționari, Adrian Mugurel Teodorescu. Nu gogoși, așa cum spune o vecină în reportajul PRO Tv.



Acționarii firmei sunt Adrian Mugurel Teodorescu și mama lui, Valentina Teodorescu. Fratele lui Mugurel Teodorescu este Theodor Răzvan Emil Teodorescu, fost director de achiziții în fosta CNADNR, actuala CNAIR, care dă acum contracte firmei Teo Trans Consulting.



În 2015, Agenția Națională de Integritate (ANI) a sesizat DNA în legătură cu faptul că Theodor Răzvan Emil Teodorescu a ”semnat o serie de documente privind acordul-cadru având ca obiect „Lucrări de marcaje rutiere pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale din administrare, Lot 1 – DRDP Bucureşti”, încheiat între CNADNR S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în calitate de promitent-achizitor, şi Asocierea S.C. Anduna Servimob S.R.L. & Teo Trans Consulting S.R.L, în condiţiile în care fratele persoanei evaluate deţine funcţia de administrator/asociat al S.C. Teo Trans Consulting S.R.L.”



Potrivit unui răspuns DNA pentru G4media, ”la data de 21 aprilie 2015, s-a dispus clasarea faţă de presupusa faptă ce ar fi atras competența de soluționare a DNA (asimilată infracțiunilor de corupție), în temeiul art. 16 litera a) din CPP, (fapta nu există), iar pentru infracțiunea ce nu atrage competența DNA, cauza a fost declinată la PJ Sector 4”.



PJS4 a comunicat pentru PRO Tv că a început urmărirea penală în rem pentru conflict de interese față de Theodor Răzvan Emil Teodorescu. Adică, după 3 ani de la sesizare, procurorii investighează doar fapta, fără să știe cine a comis-o.



Însă nu acesta este adevaratul atu al firmei Teo Trans Consulting. Așii din mânecă sunt partenerii de afaceri pe care îi are sau i-a avut și legăturile acestora cu politicieni precum ministrul Fondurilor europene, Rovana Plumb, fostul ministru și primar PDL, Adriean Videanu sau fostul primar PNL al sectorului 1, Andrei Chiliman.



Astfel, firma Anduna Servimob, care apare în comunicatul ANI din 2015 ca fiind asociată cu Teo Trans Consulting, aparține lui Florin Marius Drăguț și lui Radu Bonciu, potrivit datelor din Monitorul Oficial (MOF).



În mai 2018, firma Anduna Servimob, asociată cu compania Teomarg Consult 2004 SRL, a câștigat un contract de aproape 6 milioane de euro cu Compania naţională de administrare a infrastructurii rutiere (CNAIR) pentru marcaje rutiere ”în strat subțire” cu regionala Timișoara, potrivit SEAP. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, compania Teomarg Consult 2004 SRL este reprezentată de același Mugurel Teodorescu și are sediul social în aceeași garsonieră de la etajul 10 dintr-un bloc din sectorul 3.



Florin Marius Drăguț este soțul Ninei Drăguț, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Capitalei pe vremea lui Adriean Videanu, posesor de off-shore în Cipru (potrivit documentelor obținute de un jurnalist Rise Project) și asociat cu frații Claudiu și Florin-Bogdan Zaharia din Vâlcea, foști parteneri de afaceri cu Andrei Plumb, fiul cel mare al actualului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb.



Marius Drăguț a fost asociat în firma Anduna Servimob și cu Claudiu Zaharia de-a lungul anilor. Potrivit MOF, cei doi au ieșit și intrat succesiv din/în firmă. Însă Anduna Servimob nu este singura companie unde Drăguț și Zaharia au fost asociați.



Cei doi au fost parteneri și în firma Eurostar Construct . Claudiu Zaharia era administrator, iar fratele său mai mic cu 3 ani, Florin-Bogdan Zaharia și cu Marius Drăguț erau asociați.



Eurostar Construct a fraților Zaharia și a lui Marius Drăguț a fost asociată cu firma Prime Time Construct, reprezentată de Andrei Plumb, în compania Mega Construct Grup. Andrei Plumb este fiul cel mare al actualului ministru al Fondurilor europene, Rovana Plumb.

