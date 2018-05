Numărul KUA atrage norocul în viaţa ta. Cum îl calculezi

Conform principiilor feng shui, pozitionarea diverselor obiecte in camera de zi, la birou sau in dormitor poate bloca sau chema energiile pozitive, aducandu-ti noroc sau ghinion pe anumite planuri. Acelasi obiect poate avea semnificatii faste sau nefaste in functie de unghiul in care este asezat. Pare complicat, nu-i asa? Ei bine, aici intervine numarul Kua. Acesta iti indica directiile feng shui norocoase pentru tine.

Cum se calculeaza numarul Kua?

Numarul Kua se calculeaza simplu, in functie de anul nasterii si sexul fiecarei persoane. Afla-l in cele ce urmeaza, apoi iti va fi din ce in ce mai simplu sa atragi vibratii benefice cu ajutorul obiectelor feng shui.

Pentru femei

Pasul 1

Aduna ultimele doua cifre ale anului tau de nastere, astfel incat sa obtii o singura cifra. De exemplu, daca te-ai nascut in 1981, este vorba de 8+1, deci 9.

Pasul 2

Aduna cifra obtinuta mai devreme cu 5 si, in acelasi mod, redu rezultatul la o singura cifra. Daca cifra obtinuta anterior este 9, vei avea 9+5=14, apoi 4+1=5. Numarul tau Kua este 5.

Exceptia: Daca te-ai nascut dupa anul 2000, aduna 6 in loc de 5, in rest procedeaza similar. De exemplu, daca te-ai nascut in anul 2001, numarul tau Kua este 6+1=7.

