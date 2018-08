O bancă e obligată să returneze clienţilor 300 milioane de euro după ce le-a cesionat creditele unei firme din afara ţării

CJPC Constanța a primit mai multe reclamații anul trecut privind cesiunile Bancpost și a trimis solicitări pentru puncte de vedere Băncii Naționale a României, dar și informări către ANPC privind situația la nivelul soldului, scrie profit.ro.

Dumitru Manțu, funcționar în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor - Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, a transmis o avertizare publică în baza Legii privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și în alte unități, în care semnalează încălcări ale legii, ca și incompetența sau neglijența în serviciu și încălcarea principiului bunei administrări și ocrotirii interesului public.

Pe lângă amenda aplicată Bancpost în 27 iulie, CJPC Constanța a dispus restituirea tuturor sumelor plătite cu titlu de dobândă și comisioane de către consumatori în ultimii 10 ani și repunerea în situația anterioară a debitorilor executați silit.

Potrivit profit.ro, Bancpost a transferat, începând cu 2008, credite acordate persoanelor fizice și firmelor chiar către o firmă din cadrul grupului grec EFG. Banca din România, deținută de EFG Eurobank, a cesionat credite de până la 830,5 milioane de euro (situația din 2009) către o societate cu răspundere limitată înregistrată în Olanda, înființată în aprilie 2008 – EFG New Europe Funding II B.V (redenumită ERB New Europe Funding II B.V. în 2012) , deținută la rândul ei de o altă societate cu răspundere limitată – EFG New Europe Holding B.V. (redenumită ERB New Europe Holding B.V.), deținută la rândul ei de fostul acționar majoritar al Bancpost – EFG Eurobank Ergasis, controlată la acel moment de familia greacă Spiros, cea mai bogată familie din Grecia, care a adunat avere din urma afacerilor în transport maritim, industria petrolieră și finanțe.

Bancpost se ocupa de administrarea creditelor – încasa ratele și gestiona relația cu clienții, în timp ce firma olandeză încasa fluxurile de numerar – principal, dobânzi și comisioane. SRL-ul olandez funcționa fără angajați și cu un capital social de 90.000 de euro, care a scăzut apoi la 20.000 de euro. Primul certificat de vânzare pentru un pachet de credite în franci elvețieni, cu o valoare nespecificată, a fost semnat tot în iulie 2008. Alte trei certificate de vânzare, pentru credite de 52,2 milioane de franci elvețieni, 219 milioane de franci elvețieni și 41,6 milioane de franci plus comisioanele de originare au fost semnate în septembrie și octombrie. Transferurile aveau să continue până în 2010.