"O cunosc de mult pe amanta soţului meu. După ce i s-au aprins călcâiele rău după ea, Cătălin a început să o întreţină..."

"Cu ceva timp in urma, a facut tot posibilul sa scape de mine fara sa fie nevoit a divorta. El nu doreste sa se desparta legal, ii convine statutul de onorabilitate pe care i-l da conditia lui de barbat insurat. E omul aparentelor si al disimularii. E cea mai fatarnica persoana pe care am cunoscut-o. Celor din jur incearca sa le induca impresia ca ne merge bine si ca are grija de mine.

Catalin a vrut sa ma inchida pentru vesnicie intr-un spital de nebuni, dar n-a putut sa ma tina acolo decat cateva luni. Reusise sa-i convinga pe toti cunoscutii nostri, ba chiar si pe medicii de la stabilimentul psihiatric (balamuc, mai pe romaneste), ca sunt grav bolnava cu capul si ca abominabilul meu comportament e periculos atat pentru mine (deoarece am tendinta sa-mi fac rau singura), cat si pentru cei din jur. Cu alte cuvinte: o nebuna periculoasa. In realitate, eu nu sufeream decat de niste usoare tulburari nervoase, dar Catalin a facut tot ce i-a stat in putinta – si ma intreb daca nu cumva a mituit medicii de la spital – ca sa mi se puna diagnosticul de schizofrenie.

O cunosc de mult pe amanta lui, Clementina. Ma temeam de Clementina, ca rivala, inca de cand ea traia cu un politist. Relatia ei cu politistul parea pe duca, iar ea incepuse sa-i faca ochi dulci sotului meu. Mi-am dat seama repede si fara echivoc ca sotul meu raspundea cu insufletire avansurilor ei. Eram disperata, panicata, stiam ca sotul meu oricum nu ma iubeste si ca o alta femeie intrata in viata lui mi-ar agrava situatia. Dupa ce si-a facut rost de amanta, sotul meu a inceput s-o intretina pe Clementina din biata mea pensie medicala, caci salariul lui se duce (in mica masura) pe cheltuielile casei noastre si (in mare masura) pe bautura si pe jocuri de noroc. Catalin a aranjat cu postasii sa-i inmaneze lui, luna de luna, pensia mea, sub motivul ca eu… sunt nebuna”, a povestit femeia, potrivit siteului poatenustiai.ro.