O noua dramă în lumea muzicii. Viaţa unui mare artist atârnă de un fir de aţă!

Joe Lynn Tuner, fostul membru al trupelor Deep Purple si Rainbow, a suferit un atac de cord si se afla in stare grava. Artistul a suferit un atac de cord in urma cu cateva zile cand se afla in Belarus. Toate concertele pentru Europa au fost amanate, iar fanii sunt devastati. Artistul a primit sute de mesaje de incurajar din partea fanilor infocati care abia asteptau sa vina la concerte.

Eric Bristow, unul dintre cei mai mari jucători de darts din istorie, a murit subit. El se afla în sală, unde urmărea un meci

Tunerul lui Turner trebuia sa inceapa pe 25 aprilie in Suedia, dar la sfaturile medicilor a anulat toate concertele, pentru ca nu mai are voie sa calatoreasca in urmatoarea perioada: "Din cauza unei proceduri medicale neplanificate, Joe Lynn Turner isi amana toate activitatile planificate pentru urmatoarele luni si nu are voie sa calatoreasca ori sa zboare acum. Cautam sa reprogramam show-urile si vom anunta noi date cat de curand. Biletele cumparate raman valabile".