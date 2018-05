O nouă idilă în showbiz? Apropieri suspecte între Andreea Antonescu şi un prezentator tv. Cum au fost surprinşi la piscină FOTO

Totul a inceput in urma cu doua saptamani, cand Radu Andrei Tudor si Andreea Antonescu au filmat impreuna editia unui emisiuni tv, scrie wowbiz.ro.

In timpul filmarilor, intre cei doi au avut loc apropieri suspecte incheiate cu plonjarea prezentatorului tv si a celebrei cantarete direct in piscina. Radu Andrei Tudor primise "pedeapsa" de a se arunca in piscina si, intr-un exces de zel, el a luat-o in brate pe Andreea Antonescu si au sarit impreuna.

Apropieri suspecte intre Andreea Antonescu si un prezentator tv. Ce au sesizat prietenii

De la editia respectiva s-au scurs doua saptamani, insa, in loc sa dea uitarii acel moment, Radu Andrei Tudor face ce face si aminteste mereu de el. Mai mult de atat, fosta cantareata a trupei Andre si prezentatorul tv au continuat sa se intalneasca.

Cei doi au petrecut weekend trecut din nou impreuna, de aceasta data Radu Tudor insotind-o pe Andreea Antonescu la Barlad, probabil la un concert de-al ei.

Pe drum, cei doi au facut un popas la o benzinarie unde s-au fotografiat. "O privire interesanta, din partea ei, grija mare!", i-a transmis lui Radu Tudor un prieten apropiat, sesizand apropierile suspecte si posibilitatea ca intre cei doi sa se nasca o idila.

Apropieri suspecte intre Andreea Antonescu si un prezentator tv. Artista are probleme in mariaj

Anul trecut, cantareata Andreea Antonescu a intampinat probleme in mariaj. Artista este casatorita de ani buni cu afaceristul Traian Spak, cu care are o fetita.

Din pacate, din cate se pare, casnicia artistei a fost pusa la incercare de nenumarate ori, deoarece ea traieste in Romania si sotul ei mai mult in Statele Unite ale Americii. Au existat si zvonuri ca ar fi divortat, acestea fiind insa infirmate rapid de Andreea Antonescu.