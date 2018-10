O treime dintre romanii care au apelat la FIV au cheltuit intre 1.000 si 3.000 de euro

"Procedurile sunt scumpe si este clar ca ar trebui mai mult suport pentru cuplurile infertile. Sunt scumpe nu numai procedurile in sine, ci si tratamentul care le precede. Pentru un singur copil, la noi cheltuielile cred ca s-au ridicat cu totul la vreo 20.000 de euro", a declarat Martin Ancuta, pacienta care a invins in lupta cu infertilitatea.

Potrivit aceluiasi studiu, 29% dintre romanii ( o treime) care apeleaza la proceduri de reproducere umana asistata au cheltuit intre 1.000 si 3.000 de euro, iar 11% – intre 3.000 si 5.000 de euro.

"Unul din cinci cupluri are probleme de infertilitate. Dar cea mai mare parte a cuplurilor care nu se duc la doctor, nu o face din cauza problemelor financiare. E si datoria statului sa vina cu ajutor mai mare, fiindca nimanui nu ar trebui sa i se ia dreptul de a fi parinte. Copilul nu e un beneficiu doar a cuplurilor cu bani, copilul e dreptul fiecaruia", a declarat dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu competente in infertilitate la clinica Genesis Athens.

In prezent, Programul National de Fertilizare in Vitro ofera o decontare partiala a costurilor procedurii de fertilizare, respectiv suma de 6.188 de lei, pentru o singura procedura. Numarul cuplurilor care pot beneficia de acest ajutor este limitat ( peste 800). Primaria Municipiului Bucuresti a demarat un program asemanator prin care cuplurile infertile cu domciliul in Bucuresti, indiferent daca sunt sau nu casatorite, pot beneficia de un ajutor de 10.800 de lei pentru a urma o singura procedura de fertilizare in vitro.

Luna aceasta, Clinica Genesis Athens a aniversat doi ani de existenta pe piata, ocazie cu care a oferit 5 proceduri FIV gratuite, venind astfel in intampinarea pacientelor care au nevoie de o procedura de fertilizare in vitro. La tombola organizata de reprezentantii clinicii s-au inscris peste 700 de cupluri, din care doar 300 au fost validate, indeplinind toate conditiile de participare. Extragerea numelor castigatoare a fost facuta de foste paciente ale clinicii, acum mame care si-au vazut visul implinit in urma procedurilor de reproducere umana asistata. Cele 5 castigatoare vor avea timp la dispozitie un an sa vina la clinica si sa inceapa procedurile FIV.

Citeste continuarea pe superbebe.ro