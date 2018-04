Oferta de muncă plătită cu salarii de pînă la 4.500 de lei pe lună

O firmă angajează pe postul de manager produs HVAC pe salarii de 4.000 de lei lunar. Candidatul potrivit pentru acest post e de formaţie inginer instalaţii, are bune cunoştinţe de lucru în MS Office, e serios, are cunoştinţe de marketing, are aptitudini financiare şi strategice.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.





O firmă angajează secretară pe salarii de 2.500 de lei lunar.

Candidata potrivită pentru acest post are studii superioare, minimum doi ani experienţă într-o poziţie similară, ştie să lucreze în MS Office, are cunoştinţe avansate de engleză. De asemenea, are foarte bune abilităţi de comunicare.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.





O firmă angajează specialist recrutare, vorbitor de limba germană. Angajatorii oferă candidatului selectat pe acest post salarii de pînă la 1.000 de euro net lunar, laptop şi telefon de serviciu. Amănunte găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi consultat la acest link.