Oracolscop Astrocafe.ro. Mesajele Enchanted Map pentru saptamana 13-18 martie 2018

Berbec – Rock Bottom

In aceaste zile ar fi de dorit sa iti indrepti atentia catre toate acele lucruri care iti creeaza dependenta, fie ele evidente sau nu. Poate fi vorba despre anumite dependente alimentare sau fata de unele persoane, pe care le consideri de "neinlocuit" in unele privinte. O schimbare in acest sens, chiar si in felul in care te raportezi la acestea, poate crea o diferenta semnificativa in viata ta. Intreaba-te ce este cu adevarat important pentru tine, ce ai nevoie tu sau corpul tau si ce iti aduce multumire, si actioneaza in consecinta.

Taur – Flying

Cu toate ca poti avea senzatia ca esti pregatit sa-ti iei zborul si sa te indrepti catre ceea ce iti doresti, in aceasta saptamana este indicat sa ramai echilibrat si sa eviti sa iti depasesti unele limite proprii. Inca mai ai de facut unele ajustari sau de invatat ceva inainte de a zbura. Rabdarea iti este un aliat pretios, caci ea te ajuta sa vezi toate acele lucruri care mai au nevoie de atentia ta si, mai ales, cele care ti-au scapat. Evita graba, presiunea pe care tinzi sa o pui pe tine si lasa-te ghidat de ceea ce simti, dincolo de ceea ce iti spune mintea.

Gemeni – Strength

In aceasta perioada ai toata puterea si forta necesare pentru a duce la bun sfarsit toate sarcinile, chiar si pe cele mai dificile. Energia de care dispui te motiveaza si iti aduce inspiratia necesara in a gasi solutii creative si ingenioase. Indiferent de ce se intampla in jurul tau, tu mergi inainte pe calea evolutiei tale, netulburat si centrat. Doar lasa-ti curajul sa se manifeste liber, si sa te ghideze in alegerile pe care le ai de facut in aceste zile, si ai incredere in abilitatile pe care le redescoperi in tine.

