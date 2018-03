Oracolscop Astrocafe.ro. Mesajele Osho Zen Tarot pentru săptămâna 5-11 martie 2018

Berbec – Noua viziune

Este un moment in care poti vedea dincolo de limite, dintr-o fiinta umana obisnuita transformandu-te in una transcendenta. Sentimentul de separare se dizolva cand accepti ca esti mult mai mult decat corpul si mintea ta. Deschide-te catre existenta suprema si aceasta va incepe sa curga prin tine aducandu-ti daruri neasteptate. Fii atent la semne, la ce mesaje iti transmite corpul tau si ai incredere in ceea ce primesti. Energia cristalelor te poate ajuta aducandu-ti mai multa claritate (cristal de stanca) sau iti poate ridica vibratia (ametist).

Taur – Lupta

Mintea ta pare sa fie un imens camp de lupta in care gandurile vin si pleaca, precum norii pe cer. Armura pe care o porti in fata lumii iti da iluzia ca te afli in siguranta, ca nimic nu te poate atinge, dar atata timp cat ea acopera ranile, acestea nu pot fi vindecate. Renunta la a te simti separat, singur si ai credinta ca esti protejat, sustinut de catre Divinitate si ingeri. Lasa in seama lor toate fricile, judecatile, vinovatiile si simte-te liber sa iti traiesti viata cu bucurie. Acorda-ti timp sa citesti carti care te atrag si fii atent la mesajele pe care acestea ti le transmit.

Gemeni – Compromisul

Cand faci compromisuri, iti tradezi adevarul interior in speranta ca vei obtine ceva in schimb – fie putere, fie aprobarea celor din jur. Alege sa ceri ajutor, in loc sa faci compromisuri si inceraca sa intelegi de le cauti, caci in realitate ele nu iti sunt de nici un folos. Indiferent de ce simti, constientizeaza acest fapt si asta iti va aduce claritate asupra situatiei in care te afli. Daca esti ingrijorat de un aspect financiar din viata ta, incepe sa iti indrepti atentia catre abundenta, in loc sa iti faci griji legate de bani, caci acestea nu fac altceva decat sa atraga mai multe lipsuri.

