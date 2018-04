PAŞTE 2018. Adăugaţi bicarbonat de sodiul când fierbeţi ouăle, vei scăpa de o mare bătaie de cap

Experții spun ca ouăle vechi, între șapte și 10 zile sunt ideale pentru fiert și sunt cele mai ușor de decojit. Cu siguranță ați observat că anumite ouă le puteți decoji fără probleme în timp ce altele vă dau bătăi de cap, chiar dacă erau în aceeași cutie.

Pentru a evita acest tip de surpriză neplacută, adăugați o linguriță de bicarbonat de sodiu în apa în care le fierbeți.

Daca nu stiai inca, atunci este momentul sa afli ca ouale sunt acoperite de un strat extrem de subtire de grasime, care fie impiedica vopseaua sa se ataseze de ou, fie lasa pete inestetice pe oul vopsit. Spala-le cu apa calduta si sapun inainte de a le pune la fiert.

Citeşte şi PAŞTE 2018: Cum albeşti ouăle cu coaja maro pentru a le vopsi perfect

Atunci cand pui ouale la fiert, ele trebuie sa fie la temperatura camerei si adauga numai apa rece peste ele. Adauga de asemenea putina sare si putin otet in apa care fierbe. Ouale trebuie sa fiarba la foc mic. Iti dai seama ca oul este fiert daca se roteste rapid atunci cand il scoti din oala.

Daca foloseste vopsele prafuri care se adauga in apa, atunci este bine sa stii ca ouale nu se fierb niciodata in vopsea. Fierbi apa, in care adaugi cam doua linguri de otet, adaugi praful si opresti focul; abia apoi adaugi ouale pe care le lasi aproximativ 5 minute in functie de fiecare vopsea in parte.

Sursa