Paul Stănescu: A venit la mine un bun prieten trimis de domnul Pahonţu, că îmi asigură protecţie, că Liviu Dragnea va dispărea

"Avem în plan lucrul ăsta, să restructurăm acest serviciu. A venit la mine un foarte bun prieten, eram la minister, în jurul orei 19.00. Sigur că am rămas surprins să-mi spună că într-adevăr e trimis de domnul Pahonţu, că îmi asigură protecţie, că Liviu Dragnea va dispărea cel mai târziu în martie, va fi executat şi că e posibil ca eu împreună cu un grup de colegi să preluăm şi partidul. Bine, Pahonţu s-a gândit că sunt şi prost probabil ca să preiau partidul, adică chiar m-a jignit spunând acest lucru, dar lucrurile au evoluat, nu s-au oprit aici. Pentru că eu nu am votat în CEx nominalizarea lui Mihai Tudose premier şi am fost unul care am fost vehement şi împotriva premierului Mihai Tudose şi la CEx în care el şi-a dat demisia şi în ianuarie pe 17, DNA a făcut cerere de redeschidere a unui dosar, iar pe 18 a fost trimisă citaţia, deci a fost grabă mare", a declarat Paul Stănescu la Antena 3, potrivit News.ro.