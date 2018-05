Personaje fictive cu care orice femeie şi-ar dori ca tu să semeni

Iata cele 5 tipuri de personaje fictive mentionate de ele:

1. Fitzwilliam Darcy/Mr Darcy – Mandrie si prejudecata

De ce-l plac femeile: personajul principal al romanului pare, la inceput, un dobitoc absolute insa pana la urma se dovedeste a fi un erou care refuza orice forma de aplauze sau laude pentru faptele bune pe care le face cu multa discretie, aproape in secret. Faptele lui ii demonstreaza, pana la urma, lui Elizabeth, ca el o iubeste. El e prototipul baiatului bun care pana la urma se alege cu fata.

Cum sa fii ca el: In primul rand, sa intelegi ca unele lucruri, precum ar fi decenta si bunul simt nu se demodeaza niciodata. Moralitatea este unul dintre ingredientele de baza ale iubirii romantice, de cand Platon a definit Erosul ca fiind iubirea de Dumnezeu, inainte de orice. Ca sa fii Darcy, incearca sa fii generos, bun si corect. Concret... nu sublinia de fiecare data cand speli vasele sau pui rufele la spalat. Va observa si singura!

2. Noah Calhoun – The Notebook

De ce-l plac femeile: Il gasesc sofisticat prin felul in care gateste, in care amenajeaza casa si in care e atent la toate detaliile, inclusiv la excursia pe care o planifica in laguna minunata. Noah este extrem de determinat in tot ceea ce face, iar asta nu poate trece neobservat in ochii unei femei.

Cum sa fii ca el: stimuleaza-i toate simturile, incepand cu cina pe care o prepari si terminand cu florile pe care le asezi frumos in mijlocul mesei. La fel si cu muzica pe care o alegi drept fundal sonor sau cu lumanarile romantice si frumos mirositoare aprinse in sufragerie. Nu precupeti niciun efort ca sa-i trezesti atentia si s-o faci sa se simta bine!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.