Peste 2500 de dosare de daună deschise şi pagube estimate la 15 milioane lei, după fenomenele meteo din lunile iunie-iulie 2018

"Schimbările climatice produc fenomene meteo extrem de distructive care pot duce la vulnerabilități mari în rândul cetățenilor neasigurați. După o singură furtună, cea de anul trecut din vestul țării, s-au deschis nu mai puțin de 6.000 de dosare de daună de către asigurătorii membri UNSAR. În cazul inundațiilor efectele sunt și mai distructive, în ultimii ani zeci de mii de locuințe fiind distruse de ape - de exemplu în 2005-2006 inundațiile au afectat 15.000 de locuințe, iar în anul 2010 peste 4.400 de locuințe", se arată în comunicatul de presă al asigurătorilor.



Spre deosebire de situația din România, gradul de penetrare a asigurărilor de locuințe din alte țări din Europa Centrală și de Est este mult mai mare, cu toate că acolo nu există un program obligatoriu de asigurare. Astfel, în Polonia, Cehia, Slovenia și Slovacia gradul de penetrare al asigurărilor de locuințe a ajuns la 50 %, iar în Ungaria la 70%.



UNSAR reamintește importanța asigurării locuințelor și în contextul unui cutremur puternic. "Dacă ne-am afla în fața unui cutremur similar celui din 1977, acesta ar afecta peste 850.000 de locuințe și ar produce pagube de peste 6 miliarde de euro, conform studiilor de specialitate. Din păcate, doar cel mult 1,5 miliarde de euro din această sumă ar reprezenta valoarea pagubelor aferente locuințelor asigurate, având în vedere gradul atât de mic de cuprindere în asigurare.", susține Uniunea.



Polița obligatorie PAD are un caracter de bază, oferind acoperire pentru cele 3 riscuri de catastrofă specifice tării noastre (cutremur, inundații, alunecări de teren) în limita a 20.000 de euro pentru locuințele tip A, respectiv 10.000 euro pentru cele tip B, contra unei prime de asigurare de 20 de euro pe an și respectiv 10 euro pe an.



Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil care dețin o pondere de peste 80% din piața locală de asigurări.