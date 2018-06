Poliţistă de la Rutieră, lovită de o maşină care a trecut pe ROŞU, în zona Pieţei Universităţii din Capitală

Poliţista în vârstă de 23 de ani se afla în timpul serviciului, în zona Pieţei Universităţii. A observat că un şofer a trecut pe culoarea roşie a semaforului şi a încercat să îl oprească, însă acesta nu a apucat să frâneze și a lovit-o.

"Din primele date, rezultă că poliţista a efectuat semnal unui conducător auto care ar fi pătruns la culoarea roşie a semaforului, iar la momentul în care a frânat brusc, a intrat în derapaj şi a acroşat-o. Poliţişti ai Brigăzii Rutiere au efectuat cercetarea la faţa locului. Conducătorul auto implicat în eveniment a fost condus la sediul subunităţii de poliţie", potrivit Poliţiei Capitalei.

Şoferul susţine că nu a lovit-o.

"Mi-a ieşit direct în faţă, veneam din intersecţie, am pus frână, ea s-a speriat, s-a aruncat pe alea de la capotă şi eu am mers până aici şi ea s-a lovit de trotuar, eu nu am lovit-o cu maşina. S-a lovit la o mână, când a picat pe bordură", susţine şoferul.

În urma accidentului, poliţista a fost rănită şi a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru investigaţii. Soferul a fost testat cu alcooltestul, iar rezultatul a fost negativ. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat accidentul şi i-au făcut dosar penal şoferului pentru vătămare corporala din culpă.