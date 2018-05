Poliţista prinsă beată criţă la volan după ce a provocat un accident a fost condamnată. Tânăra va fi dată afară din Poliţie

La nici doi ani de când a îmbrăcat uniforma de om al legii, poliţista Florina Opriş de la Inspectoratul de Poliţiei Judeţean Sălaj va fi dată afară, după ce a urcat beată la volan şi a intrat cu autoturismul într-un cap de pod. Femeia în vârstă de 28 de ani a fost condamnată definitiv, de către magistraţii Curţii de Apel Cluj, la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. În plus, ea va trebui să muncească 80 de zile lucrătoare în folosul comunităţii la Primăria Halmăşd, potrivit Adevărul.