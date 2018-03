Ponta, despre posibilele ingerinţe ale Comisiei Europene în Justiţie: Scrisoarea a venit pentru că Băsescu şi Macovei au reclamat la CE

"Băsescu (marele model al lui Dragnea Mincinosul) vine iar şi minte de îngheaţă apele - el "era suspendat când a venit scrisoarea". Scrisoarea este din 10.10.2012 - adica exact când Băsescu suspendatul era de peste o lună înapoi ( de fapt din 28 August) la Cotroceni deşi 90% din votanţii de la Referendum îi spuseseră să plece. Scrisoarea a venit tocmai pentru că Băsescu şi Macovei ne-au reclamat la Comisie - este adresată Ministrului Justiţiei - Doamna Mona Pivniceru ( nici măcar la Guvern nu a venit )", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Postarea lui Victor Ponta

"Scrisoarea Comisiei Europene din Octombrie 2012 ( aparuta ca subiect dupa 6 ani) imi da iar ocazia sa ma uit uluit la ce subiecte dezbatem noi despre Europa :

1. Basescu ( marele model al lui Dragnea Mincinosul ) vine iar si minte de ingheata apele - el “era suspendat cand a venit scrisoarea” !!! Daca va uitati mai jos scrisoarea este din 10.10.2012 - adica exact cand Basescu suspendatul era de peste o luna inapoi ( de fapt din 28 August) la Cotroceni desi 90% din votantii de la Referendum ii spusesera sa plece.

2. Scrisoarea a venit tocmai pentru ca Basescu si Macovei ne-au reclamat la Comisie - este adresata Ministrului Justitiei - Doamna Mona Pivniceru ( nici macar la Guvern nu a venit ) / evident ca nu o intreaba nimeni pe destinatara cum a fost si merg toti la tv sa isi dea cu parerea despre asta !

3. Scrisoarea este in baza MCV - adica acel mecanism pe care ne-au promis si Basescu si Iohannis si Ciolos ca il ridica daca sunt ei la Putere si nu PSD - vedeti ce l-au ridicat , da?

4. Avem cea mai mare inflatie din Europa, cel mai mare deficit bugetar, cea mai mare problema la balanta comerciala, Euro tot creste fata de leu, scad investitiile straine si am absorbit 4,5% din fondurile europene in al patrulea an de exercitiu bugetar ( 1% pe an - deci in 100 de ani o sa luam toti banii