Poşta Română rămâne fără director general. Elena Petraşcu pleacă după patru luni de la numire

"Începând cu luna octombrie a anului 2017 am acceptat să preiau atribuţiile funcţiei de director general al Companiei Naţionale Poşta Română. Încă de la început am precizat că voi ocupa această funcţie cu titlul interimar. Astăzi (joi, 15 februarie 2018, n.r.), a sosit momentul să îmi iau rămas bun de la o echipă în care am foarte multă încredere, o echipă cu care am reparat, am construit şi am dezvoltat această companie. Dacă ar fi să aleg două cuvinte care să rezume ceea ce am făcut, împreună, pentru companie, în aceste 4 luni, acestea ar fi transparenţă şi responsabilitate. Îmi place să cred că am dezvoltat o relaţie corectă şi deschisă, atât cu reprezentanţii mass-media, cât şi cu partenerii, clienţii şi angajaţii Poştei Române. Am dat dovadă de transparenţă şi deschidere. Pentru a aduce un argument concludent acestui mod de a lucra, vă punem la dispoziţie un raport al activităţii Poştei Române din aceste 4 luni", a declarat Elena Petraşcu pentru Agerpres.



Recent, Elena Petraşcu, declara că Poşta Română a înregistrat o creştere medie a veniturilor de 17 milioane de lei/lună, în 2017, iar în ultimul trimestru din anul trecut o majorare de circa 20% a acestora, în comparaţie cu 2016.



Petraşcu a fost numită director general interimar al CNPR, în data de 4 octombrie 2017.



Poşta Română, companie naţională înfiinţată conform Legii 31/1990, şi nu o instituţie publică, este deţinută de statul român, prin Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională (MCSI), în proporţie de 75%, şi de Fondul Proprietatea (FP) în proporţie de 25%.



Compania deţine cea mai mare reţea de distribuţie la nivel naţional, însemnând peste 80% din totalul subunităţilor poştale care operează, în prezent, în România. La ora actuală, peste 19 milioane de locuitori beneficiază de serviciile Poştei Române şi peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reţeaua poştală proprie.