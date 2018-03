POVESTE ADEVĂRATĂ: "Eram cu băieţii în oraş, am cunoscut o fată...Am ajuns în apartamentul ei, dar abia dimineaţa am recunoscut-o"

"Am 22 de ani și prietena mea are 21 de ani. Suntem împreună de aproape doi ani. Ea este fata viselor mele. Este inteligentă, amuzantă și frumoasă, dar este departe la universitate, deci este o relație de lungă distanță. Când ne petrecem timpul împreună, ne înțelegem bine. Am fost în concediu împreună de două ori și avem o altă rezervare pentru vara următoare", îi scrie un bărbat psiholoagei de la The Sun.

"Dar am înșelat-o recent cu o fată cu care aparent am fost coleg la școală. Am întâlnit-o într-o noapte cu băieții. Nu știam cine era și nu am recunoscut-o când a venit să-i salute. Fusesem cu un an mai mare, deci cred că de asta. Ea este uimitoare acum și chiar ne-am simțit bine. Am petrecut seara vorbind. Am mai băut câteva băuturi și am ajuns într-un fel înapoi la apartamentul ei. Un lucru a condus la altul și am făcut sex. Ce să fac?", întreabă acesta.